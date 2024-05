Na ścieżki i chodniki wyjechały potwory. Źle zaparkowane hulajnogi to przy nich pikuś

Dotyczy to zresztą nie tylko e-rowerów. Ograniczenia zdejmowane są z elektrycznych hulajnóg. Bardzo często spotkać można modele większe, wręcz wyczynowe, gotowe do pokonywania piasku i błota. Służą jednak w mieście do pokonania drogi z domu do pracy. Nie stoi się w korkach z innymi samochodami, pędzi się 40 km/h, czuje wiatr we włosach. Nie myśli się jednak o stwarzanym dzień w dzień zagrożeniu. Ścieżki rowerowe nie powinny być torem wyścigowym.