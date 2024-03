Hulajnogi na wynajem przyhamowały. Ten sezon będzie inny niż wszystkie

W raporcie smartride.pl podkreślono, że na koniec 2023 r. z ogólnodostępnych systemów współdzielenia hulajnóg elektrycznych korzystać można było w Polsce w rekordowej jak na sezon zimowy liczbie 106 miejscowości. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku stanowi to wzrost liczby miejscowości aż o 41 proc. Hulajnogi w ostatnich miesiącach trafiły również do mniejszych miast.