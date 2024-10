Spojrzałem na zegarek i zdziwiłem się własnym zaskoczeniem. Oto niespodziewana zaleta zmiany czasu

„Kto pije herbatę z kubka, nie wie, co to przemijanie” – pisała Jolanta Brach-Czaina w „Błonach umysłu”. Picie z kubka dobrze pasuje do szybkich czasów: „nieabsorbujący kształt naczynia dobrze służy ludziom zaaferowanym, którzy pijąc herbatę, myślą o czymś innym”. Co innego filiżanka – trzeba poświęcić jej uwagę, skupić się, odpowiednio chwycić i skoncentrować się na tym, by nie rozlać. Picie z filiżanki to „zdarzenie szczególne, wyjęte z biegu potoczności”, w trakcie którego koncentrujemy się tylko na tej chwili. Podobnie, mam wrażenie, jest teraz, w tych krótkich chwilach zadumy, że czas szybko mija, a przecież jeszcze wczoraj było tak jasno!