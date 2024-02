Wyrzuć klawiaturę, kup długopis

Pokazujemy, że podczas pisania ręcznego wzorce połączeń są znacznie bardziej rozbudowane niż podczas pisania na klawiaturze. Wiadomo, że taka rozległa łączność mózgu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia pamięci i kodowania nowych informacji, a zatem jest korzystna dla uczenia się. Naszym głównym odkryciem było to, że pisanie odręczne aktywuje prawie cały mózg w porównaniu do pisania na maszynie, które prawie nie aktywuje mózgu jako takiego. Mózg nie jest zbytnio obciążony podczas naciskania klawiszy na klawiaturze, w przeciwieństwie do ręcznego tworzenia liter.