Telepatia jest możliwa. Opracowali przełomowy modulator mowy

Opracowujemy teraz ten sam rodzaj urządzeń rejestrujących, ale bez żadnych przewodów. Ludzie będą mogli się poruszać i nie będą musieli być podłączeni do żadnego stacjonarnego urządzenia. To może przywodzić na myśl telepatię i jest naprawdę ekscytujące. Póki co, jesteśmy w punkcie, w którym nadal dekodowanie mowy jest wolniejsze niż tempo, w jakim normalnie mówią ludzie. Jednak już widać drogę, dzięki której będziemy mogli trafić do wyznaczonego celu, jakim jest sprawne i szybkie odgadywanie tego, co chce powiedzieć dany człowiek.