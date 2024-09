Płyta CD pomazana flamastrem. Za tym się teraz tęskni

Doskonale rozumiem, że pomazana płyta CD z mema jest tylko symbolem. Pal licho filmy. Ważniejsze w tym zdjęciu jest to, czego nie widzimy, ale co każdy z nas przeżył i pamięta. Na swój sposób, ale często bardzo podobnie do innych. To ten moment powrotu ze szkoły, rzucenia plecaka w kąt, i perspektywa kilku wolnych beztroskich godzin. Bo i jakie zmartwienia miał wtedy człowiek? Jedynka z matematyki? Wypracowanie na polski? Błahe sprawy, o których zapominało się wychodząc na podwórko, osiedle, boisko, na którym zawsze ktoś był. I może znajomy przyniósł już nową bajkę. Ach, kiedyś to było.