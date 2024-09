Paranoje, spiski, fałszywe informacje. Naszą teraźniejszość przewidział już dawno temu

Kiedy okazało się, że Joe Biden wbrew temu, co sugerują autorzy twitterowych kont, żyje, aż 10 profili dalej brnęło i nie wycofało się z kłamstwa. Jest więc dokładnie tak, jak przewidział Pynchon i co dobrze ilustruje świetna okładka polskiego wydania: na końcu tego, co według niektórych prowadzi do prawdy (i przy tym odkrycia spisku) może niczego nie być. Lub co gorsza kryje się cwaniactwo, partykularny interes, chęć celowego wywołania chaosu. Skąd, my biedni, mamy jednak o tym wiedzieć?