Już nie wujek przy stole. Mistrzem "kiedyś to było" są 30-latkowie przy klawiaturze

Wspólnoty te były bardzo często wsobne, ekskluzywne, z dystansem podchodzące do nowych, co wcale nie jest pozytywną cechą. Nie wszystkie i nie zawsze, to jasne, ale jeśli myślę o dawnych forach internetowych, to pierwszym skojarzeniem jest elitarność. Trzeba było z mozołem tworzyć swoją reputację, by z szarej myszki stać się kimś, komu warto odpisać. A kiedy już miało się skromny, ale jakiś staż, z pewną pogardą oceniało się nowych użytkowników.