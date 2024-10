Właśnie ten argument powrócił na ostatniej sesji rady miasta. Reprezentujący protestujących Maciej Jarząbek, który jak relacjonuje „Gazeta Krakowska” przyszedł na obrady z transparentem i flagą Polski, twierdzi, że prawie 50 m konstrukcja zasłoni Giewont, Kasprowy Wierch, Czerwone Wichry oraz inne góry. Przez to ucierpią prowadzący działalność gospodarczą, bo jak można wywnioskować zniechęci to turystów do zatrzymywania się i podziwiania widoków.