Górale grożą, że zablokują zakopiankę. Wszystko przez maszt

Biorąc pod uwagę fakt, że to trasa znana z problemów i korków, to dodatkowe utrudnienia wynikające z protestu byłyby kolejnym powodem zdenerwowania dla mieszkańców i turystów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz pewnie zdaje sobie z tego sprawę i dlatego potwierdził w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, że jeśli mieszkańcy nie dadzą się przekonać, to „urząd przychyli się do ich woli”. W granicach prawa – podkreśla włodarz – ale miasto stanie po stronie mieszkańców.