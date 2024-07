Przestępcy odkurzyli sprawdzoną metodę. Liczba ataków drastycznie wzrosła

Swego czasu był to bardzo popularny wśród cyberprzestępców sposób na to, aby rozprowadzać fałszywe oprogramowanie. Pracownik spodziewa się dokumentu, więc automatycznie klika „pobierz” bądź wchodzi na podstawioną stronę i stamtąd ściąga problematyczny plik. Nie trzeba być zatrudnionym w biurze - równie dobrze może to być fikcyjny rachunek za prąd czy gaz. Oszuści podszywają się i pod takie instytucje.