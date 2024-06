Myślałem, że gry jednoosobowe są passe. Sprawdziłem Ghost of Tshusima na PC i znów cieszę się z grania

Kiedyś więcej grałem w gry, ale to chyba u każdego tak wygląda, że im jest starszy, tym mniej może sobie pozwolić na tego typu rozrywkę. Przez ostatnie kilka lat ograłem od A do Z dosłownie kilka większych tytułów, które wychodziły – Assassins's Creed Mirage, God of War, The Last of Us Part 1 oraz Marvel's Spider-Man (na komputery osobiste). Pojawiały się jeszcze inne produkcje, które uruchomiłem dosłownie na chwilę, po czym je porzucałem (m.in. Starfield, Star Wars Jedi Ocalały). Było jednak to raczej granie bez większego entuzjazmu, zaangażowania w historię, świat przedstawiony w produkcji. Na wszystkich tych tytułach spędziłem ok. 60 godzin, czyli nie za dużo. Przeszedłem, skończyłem, zapomniałem, tyle.