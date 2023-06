Powiedzmy sobie szczerze: przegraliśmy z preorderami. Widać to na Steam

Gdy kilka dni temu opracowywałem dla Was raport najchętniej kupowanych gier w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku, jedna rzecz bardzo mnie zaskoczyła. Otóż zdecydowana większość zakupów The Legend of Zelda: Breath of the Wild w naszym kraju to zamówienia przedpremierowe i to właśnie dzięki nim gra dla Switcha wpadła do TOP 10 najchętniej kupowanych gier w Polsce.