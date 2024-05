Sony historycznie obniża ceny. Pośpiesz się, masz tylko 2 tygodnie

Do 9 czerwca nowi gracze PlayStation Plus mogą zaoszczędzić do 30 proc. na 12-miesięcznym abonamencie, a obecni członkowie mogą uzyskać 25 proc. zniżki na PlayStation Plus Extra lub 30 proc. zniżki na PlayStation Plus Premium, jeśli przedłużą swój abonament w dniach 29 maja - 12 czerwca.