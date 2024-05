Recenzja Senua’s Saga: Hellblade 2 - kiepska gra, piękne doświadczenie

Do tego rozgrywka jest przesadnie fragmentaryczna. Dosłownie czuć, kiedy gracz przeskakuje między modułami: była eksploracja, teraz będzie walka, po niej zagadka logiczna. Potem wracamy do eksploracji. Taka rotacja to coś oczywistego w większości gier, ale w Hellblade 2 przejścia między kolejnymi obszarami rozgrywki są niczym przejścia z budynku do budynku. Nie ma tu ciągłości. Brakuje płynnego, naturalnego flow.