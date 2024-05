Platforma gier wideo nie ogarnia, że gracz może umrzeć. Gry przepadają

Co się stanie, gdy odejdziesz z tego świata? Nasi bliscy będą mogli poprosić o skasowanie konta na Facebooku, wysyłając akt zgonu. A co z grami? Nie chciałbym, aby to, za co zapłaciłem (kolekcja ponad 500 gier, z których w 400 nigdy nie zagrałem), poszło na marne. A nuż któryś z moich potomków będzie chciał przejść jeszcze raz GTA V czy sprawdzić tę skórkę z CS-a, którą tak bardzo uwielbiałem.