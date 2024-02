Dwa lata temu wybuchła wielka wojna OLED TV. Ktoś wygrał?

Zdanie to, za wyłączeniem Samsunga, podzielała reszta rynku. Do tego stopnia, że całkowicie uzależniła się od jednego producenta. Do niedawna bowiem każdy telewizor OLED był wyposażony w matrycę LG Display. Nie istniała żadna inna firma zdolna do masowej produkcji paneli OLED telewizyjnych rozmiarów. To oczywiście nie oznacza, że sztandarowe modele LG, Sony, Philipsa czy Panasonica niczym się od siebie nie różniły - nawet w kwestii jakości obrazu chociażby znacznie ma też procesor. Tym niemniej to LG przejęło znaczną część kontroli nad rynkiem telewizorów premium, mając za klientów zarówno siostrzane LG Electronics od telewizorów LG OLED, jak i wszystkich pozostałych.