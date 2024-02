Mamy nowego gracza na rynku systemów smart TV. Widziałem już Titan OS i mam kilka uwag

Titan OS nie jest na wyłączność dla telewizorów marki Philips i TP Vision jest otwarty na współpracę z innymi podmiotami. Zresztą sam system to dzieło zewnętrznej firmy, która blisko z TP Vision współpracuje. Na razie o żadnych ewentualnych partnerach jeszcze nie wiadomo. Sam system bardzo szybko reaguje na polecenia z pilota i właściwie jedyne, za co można go pochwalić, to to, że na pierwszy rzut oka (na drugi i trzeci też) jest równie wygodny i równie funkcjonalny, co Google TV. Nawet menu konfiguracyjne są podobne, choć tu oczywiście używana jest stylistyka nakładki interfejsu, jaką Philips stosuje w swoich telewizorach z Google TV - a nie klasyczne UI od Google’a.