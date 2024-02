Tak działa zupełnie nowy Ambilight. Już go widziałem

Ambilight Plus to ciekawa koncepcja, której nawet sam Philips nie jest jeszcze pewien. Na szczęście w segmencie premium firma będzie miała więcej dobrego do zaoferowania. Najnowsze matryce od LG, nowa wersja rewelacyjnego i sprawdzonego już procesora obrazu i dobry partner w kwestii systemu audio brzmią jak recepta na sukces. Z oceną The Xtra i The One musimy się jednak wstrzymać - przez lata Philips królował w segmencie cena/jakość, ale w ostatnich sezonach handlowych TCL i Hisense podwyższyli poprzeczkę w tej rywalizacji. Jak będzie w tym roku? Ocenimy własnoręcznie, wypożyczając sprzęty do testów.