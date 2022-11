Huawei wycofa się z Polski? To by była katastrofa

Wczoraj amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wprowadziła całkowity zakaz sprzedaży sprzętu kilku chińskich firm, w tym właśnie Huawei oraz ZTE (obok takich graczy jak: Hikvision, Dahua oraz Hytera). To kolejny cios wymierzony w Huaweia po tym jak w 2019 r. Google odciął Chińczyków od dostępu do mobilnego systemu operacyjnego Android oraz swoich usług, tj. wyszukiwarki, Mapy, Gmail. Wygląda na to, że jest to teraz cios ostateczny.