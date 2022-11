Ludzie: Z telefonów Huawei nie da się korzystać. Huawei: potrzymaj mi smartfon

Gdy słyszę takie zdanie, to wiem, że wypowiadający je człowiek nie poświęcił nawet minuty na sprawdzenie faktów, a tylko powtarza internetowy mit. Postawmy sprawę jasno - aplikacje na Huawei Mobile Services są tak samo wspierane, jak te opracowywane na GMS. Producenci regularnie wypuszczają poprawki i aktualizacje, rozwijają swoje usługi itd. Co więcej - nie trzeba ich aktualizować włamując się do jądra systemu, tylko robią to same aplikacje, gdy telefon wykryje, że jest dostępna aktualizacja.