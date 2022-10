Huawei Mate 50 Pro to wymarzony smartfon dla fotografa. Ma w zanadrzu ciekawy trick

Widzieliśmy już smartfony, oferujące zmienną przysłonę, ale były to ustawienia zero-jedynkowe, bez możliwości regulacji. Tymczasem Huawei Mate 50 Pro oferuje płynną, 10-stopniową regulację przysłony w zakresie f/1.4 do f/4.0. I nie jest to regulacja na poziomie oprogramowania, sprowadzająca się do sztucznego rozmywania tła, lecz fizyczna regulacja listków przysłony, jak w dużym obiektywie podłączonym do profesjonalnego aparatu.