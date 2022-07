Nowe, poważne zarzuty przeciwko Huawei. Jest mowa o podsłuchiwaniu wojska

FBI dodaje też, że po analizie sprzętu telekomunikacyjnego Huawei, jaki był wykorzystywany do kierowania ruchem telefonii komórkowej u niektórych operatorów w Kolorado, Montanie, Nebrasce i Oregonie, specjaliści orzekli, iż ma on techniczne zdolności do zakłócania łączności w amerykańskich bazach wojskowych i do podsłuchiwania transmisji radiowych. Nie znaleziono żadnych dowodów, by urządzenia te były w ten sposób wykorzystywane. Co jednak niczego nie wyklucza.