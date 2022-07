Dzieje się tak, ponieważ to Huawei pokazał, że w cenie do 3000 zł (a gdy są promocje, to i do 2000-2500 zł) da się stworzyć laptopy w aluminiowych, a nie plastikowych, obudowach, oferujące absolutnie wystarczającą wydajność do codziennej pracy, długi czas pracy bez ładowania, czyste oprogramowanie pozbawione śmieciowych aplikacji oraz pewne bajery w postaci czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania oraz łączności NFC ze smartfonami, które do dziś nie są standardem.