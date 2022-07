Gry są jak jajka i dostają teraz termin ważności. Ubisoft właśnie kasuje część z nich

Ktoś mógłby pomyśleć, że to tylko problem gier na PC. To, niestety, nieprawda. Znaczna część konsolowych wersji gier studia Telltale Games jest dziś niegrywalna. Na starszych konsolach nie działa też Scott Pilgrim Vs. The World. A nawet i niedawno wyszło pewne niemiłe szydło z worka: rewelacyjne Gran Turismo 7 na PS4/PS5 nie działało przez kilka dni z uwagi na wbudowane w grę zabezpieczenia, wymagające do trybu single-player łączności online. Czyli za kilka lat i Gran Turismo 7 przestanie działać.