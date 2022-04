Huawei zostawia Rosję na lodzie. To utrudni budowę rosyjskiego 5G

Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie do sieci trafiły doniesienia na temat rzekomej współpracy Huaweia z Kremlem. Niedługo po Robert Lewandowski zakończył kontrakt reklamowy z chińską firmą. Polski piłkarz, związany z marką od lat, nie podał jednak do publicznej wiadomości powodów swojej decyzji i mogliśmy jedynie się domyślać, czy to była decyzja pod wpływem impulsu, czy też planował ten ruch już od dłuższego czasu i znalazł ku temu teraz sposobność.