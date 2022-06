Huawei sypnął nowościami. Nowe laptopy, smartfony i słuchawki

Huawei MateBook D 16 będzie dostępny w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM. Do tego dojdzie wersja i5/16 GB za 4399 zł oraz wersja z i7/16 GB za 5699 zł. MateBook D 16s z kolei będzie oferowany w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z monitorem Huawei MateView GT 34 za 1 zł. Sprzedaż regularna rusza 25 lipca 2022 r. w sugerowanej cenie detalicznej 7499 zł za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM.