Nadchodzi Huawei Band 7. Nowa opaska sportowa pojawi się w Polsce w tym miesiącu

Opaski fitnessowe to gadżety, które uwielbiają Polacy i nie tylko od lat. Za niewielkie pieniądze można nabyć gadżet, który będzie kompanem na cały dzień podczas snu, pracy, relaksu i aktywności sportowej. Jedną z firm, która ma je w ofercie, jest Huawei, a po nieco ponad roku od premiery ostatniej wersji do sprzedaży trafia Huawei Band 7. Co o nim wiemy?