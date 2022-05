Nowy MatePad to świetny sprzęt zarówno do pracy, jak i zabawy

Natomiast tablet pozwala działać na 4 aplikacjach jednocześnie, czyli więcej okien, mniej klikania, co daje wymierne efekty w pracy. Wideokonferencje, odczytywanie maili, pisanie w edytorze tekstu czy przeglądanie plików na komputerze w tym samym czasie czyni pracę dużo wygodniejsza. MatePad ma ponadto funkcję, którą znają wszyscy użytkownicy Windowsa — można podzielić ekran na pół, zablokować go i to nawet w ramach jednej aplikacji. Dzięki tej funkcji można jednocześnie wykonywać dwa zadania. Podzielony ekran to mój podstawowy tryb pracy, dlatego bardzo doceniam, że Huawei zdecydował się wprowadzić takie rozwiązanie w swoim produkcie.