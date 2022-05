Cały dom w zasięgu Wi-Fi. Strych, garaż i ogród też - oto Huawei WiFi Mesh 7

"Szybka sieć" to w tym przypadku słowo klucz. Wiadomo, że przy routerze sygnał jest najlepszy i przepustowość sieci bezprzewodowej największa, sztuką jest utrzymać ją w dalszej odległości. Huawei WiFi Mesh 7 to potrafi, bo obsługuje trzypasmową technologię AX6600 Tri-Band. Pierwsze pasmo - 5 GHz-High - zapewnia prędkość transmisji danych do 4804 Mb/s. Drugie - pasmo 5GHz-Low - do 1201 Mb/s, a kolei pasmo 2,4 GHz - do 574 Mb/s. W efekcie uzyskujemy trzyzakresową sieć Wi-Fi o przepustowości do 6,6 Gb/s i możemy być spokojni, że nawet w większej odległości od źródła sygnału wciąż pozwoli ona np. na oglądanie filmu na VOD w jakości 8K.