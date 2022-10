Huawei nowym królem rankingu aparatów. Wyprzedził nawet iPhone’a 14 Pro Max

Huawei Mate 50 Pro to najnowszy sztandarowy smartfon Huawei, kosztujący w podstawowej wersji 5999 zł. Huawei zastosował w nim wszystkie swoje topowe technologie, ale najwięcej uwagi poświęcił aparatom. Mate 50 Pro dostał m.in. unikalny w skali całego rynku mechanizm fizycznej przysłony regulowanej w kilku fizycznych stopniach w zakresie od f/1.4 do f/4.0. To właśnie takie rozwiązania przybliżają smartfony do tradycyjnych aparatów, a więc są szczególnie cenione przez fotografów.