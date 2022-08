Netflix chce dawać nie tylko filmy i seriale. Serwis będzie sprzedawał granie w chmurze

Co prawda Netflix nie we wszystkich swoich ofertach pracy mówi wprost, że chodzi tutaj o gry wideo, ale skłaniam się właśnie do takiej interpretacji treści wspomnianych ogłoszeń. Jeśli chodziłoby tutaj o np. sport na żywo, to podkreślenie minimalnych opóźnień nie byłoby tutaj konieczne, bo można tu zastosować bufor. Te są z kolei kluczowe dla streamingu - w tym przypadku reakcja na przyciski wciśnięte przez gracza musi być natychmiastowa.