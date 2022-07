Jeśli jesteś fanem takich serii jak UFO, XCOM, Final Fantasy Tactics czy polskie Gorky 17, koniecznie musisz zagrać w Into the Breach. To najlepsza turowa gra taktyczna, z jaką miałem do czynienia w ostatnich latach. Spędziłem z nią ponad 10 godzin na PC, ale to port dla konsoli Nintendo Switch wessał mnie do reszty, z licznikiem wskazującym ponad 80 godzin rozgrywki.