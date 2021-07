Po premierze konsol nowej generacji perorowałem, że jeśli PlayStation ze swoimi exclusive’ami jest jak kino, to Xbox z Game Passem jest takim odpowiednikiem Netfliksa w świecie gier wideo, a po pół roku zdanie podtrzymuję. W przyszłości będę musiał poszukać jednak jakieś zgrabniejszej metafory, bo lada moment Netflix sam wejdzie na rynek gier wideo . I to tym razem już tak na poważnie.

Największy serwis VOD na świecie cały czas zdobywa nowych użytkowników i zwiększa swoją bazę abonentów, a zarabiane co roku miliardy przeznaczane są na produkcję nowych treści. To dzięki nim pojawiają się nowi widzowie, a dotychczasowi dalej opłacają abonamenty i tak się to wszystko kręci. Nie dziwi jednak, że Netflix szuka kolejnego sposobu na zwiększenie wpływów.