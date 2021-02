GeForce Now już zgodny z Apple M1. Można grać na najnowszych komputerach Mac

Jedna z trzech dostępnych w Polsce usług strumieniujących gry wideo doczekała się oficjalnej obsługi komputerów Mac z procesorem M1. GeForce Now ma działać sprawniej w lokalnej aplikacji niż w okienku Chrome’a.

Usługa GeForce Now cały czas pięknie się rozwija, stanowiąc ciekawą alternatywę dla Google Stadia czy streamingu w ramach Xbox Game Pass. Niedawno Nvidia wprowadziła aplikację webową dla przeglądarki Chrome, zwiększając dostępność GeForce Now na kolejne rodzaje urządzeń. Dziś ogłasza, że aplikacja kliencka usługi już oficjalnie przewiduje obsługę Apple M1.

Co prawda nie jest jasne co ta oficjalna obsługa dokładnie oznacza. Nvidia zaznacza bowiem, że aplikacja będzie uruchamiania w trybie emulacji, za pośrednictwem mechanizmu Rosetta 2. Usługodawca zapewnia jednak, że ma to być lepsze doświadczenie od uruchamiania aplikacji dla przeglądarki Chrome.

Pełna lista gier, jakie trafią do usługi, znajduje się poniżej. Pogrubione pozycje dostępne są od dziś. Reszta ma się pojawić jeszcze w tym miesiącu. Są to:

Apex Legends Season 8 (Origin i Steam)

Blue Fire (Steam)

Code2040 (Steam)

Curious Expedition 2 (Steam)

Magicka 2 (Steam)

Heroes of Might and Magic V: Dzikie Hordy (Steam)

Mini Ninjas (Steam)

Order of Battle: World War II (Steam)

Path of Wuxia (angielska wersja językowa na Steam)

Secret World Legends (Steam)

Valheim (Steam)

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

art of rally (Steam i Epic Games Store)

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game (Steam)

Day of Infamy (Steam)

Everspace (Steam)

Farm Manager 2018 (Steam)

Farmer's Dynasty (Steam)

Lara Croft and the Temple of Osiris (Steam)

Lumberjack's Dynasty (Steam)

Observer: System Redux (Steam)

Outriders demo (Steam)

Project Highrise (Steam)

Rise of Industry (Steam)

Sniper: Ghost Warrior 2 (Steam)

South Park: The Fractured But Whole (Steam)

South Park: Kijek Prawdy (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Steam)

Thea 2: The Shattering (Steam)