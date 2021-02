GeForce Now bez aplikacji na Chrome. Wreszcie nie trzeba nic instalować, to po prostu działa

Do tej pory, by móc korzystać z usługi GeForce Now, musieliśmy mieć albo Safari, albo system Chrome OS, albo też aplikację na Windowsa lub Androida. Od teraz streaming gier działa również bezpośrednio w Chrome.

GeForce Now to jedna z ciekawszych usług pozwalających na streaming gier. Ta nie oferuje w swoim katalogu żadnych (sic!) gier, ale za to pozwala na streaming wybranych tytułów, które zakupiliśmy na innych platformach – takich jak Steam, Epic Games Store czy Ubisoft Connect. Co jeszcze ciekawsze w ramach tej usługi możemy grać na dowolnym obsługiwanym przez usługę urządzeniu w jakości grafiki dostępnej tylko na kartach GeForce RTX. A więc w najwyższych ustawieniach graficznych i ze śledzeniem promieni.

Do niedawna do GeForce Now mogliśmy na Windowsie, podobnie jak na Androidzie, dostać się wyłącznie za pomocą dedykowanej usłudze aplikacji. Usługa była co prawda dostępna w formie webowej – ale tylko dla systemu Chrome OS i przeglądarki Safari. Od teraz to się zmienia.

GeForce Now na Chrome. Nie trzeba nic instalować, to po prostu działa.

Nvidia zaznacza przy tym, że GeForce Now prawdopodobnie zadziała też na innych przeglądarkach, jednak póki co oficjalnie obsługiwany jest tylko Chrome i nie ma gwarancji, że w ramach innego browsera usługa działać będzie bez zarzutu. Przetestowałem jej działanie na Chrome i w trakcie 15 minut testowej zabawy nie natrafiłem na żaden problem – wystarczy w przeglądarce uruchomić aplikację GeForce Now, zalogować się na swoje konto i wskazać grę. Nie jest możliwa przy tym zabawa w oknie – tylko pełnoekranowo.

Cyberpuk 2077 działający w ramach GeForce Now

GeForce Now w swojej podstawowej wersji jest usługą darmową. W tej wersji w grach wyłączone jest śledzenie promieni, czas grania jest ograniczony do jednej godziny, możliwe jest też oczekiwanie w kolejce na połączenie. Krótsze oczekiwanie i zniesienie reszty ograniczeń to wydatek 125 zł na sześć miesięcy.