Od kiedy tylko Google wszedł na rynek streamingu gier wideo, pojawiły się wątpliwości co do sensu inwestowania w produkcje dostępne wyłącznie na jego platformie. Firma z Mountain View znana jest z tego, że ubija nierentowne projekty, a wszystko wskazuje na to, że rozwój Stadii wyhamował. Mimo to oficjalny profil Google Stadia w serwisie Twitter zaprzecza plotkom o zamknięciu usługi.