Google Stadia oficjalnie w Polsce! Tak odpalisz nawet Cyberpunka 2077 na Androidzie

Google udostępnił właśnie oficjalnie usługę Stadia użytkownikom z Polski. Dzięki temu będzie można pograć w Cyberpunka 2077 na premierę nawet na smartfonie z Androidem.

Stadia to usługa strumieniowania gier z chmury od Google’a. W przypadku tego typu rozwiązań produkcje odpalane są po stronie serwera, a na urządzenie gracza w czasie rzeczywistym transmitowany jest jedynie obraz. Dzięki temu w zaawansowane graficznie produkcje można grać nawet na bardzo słabych komputerach oraz na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety, aczkolwiek trzeba się liczyć z opóźnieniami i wynikającymi z nich niedogodnościami.

Czy taka forma konsumpcji gier wideo w wydaniu Google’a będzie zadowalająca możemy sprawdzić na szczęście sami już teraz. Tak jak do tej pory z tego streamingu nie można było oficjalnie skorzystać na terenie Polski, przez co Stadia dała się wyprzedzić Microsoftowi z jego xCloudem i Nvidii z GeForce Now, tak firma z Mountain View poinformowała dziś, iż jej usługa dostępna oficjalnie w naszym kraju. Poznaliśmy też polskie ceny zarówno abonamentu, jak i gier.

Google Stadia w Polsce

Dostęp do usługi nie wymaga żadnych zaproszeń, a jedynie kompatybilnego urządzenia, takiego jak laptop z przeglądarką Chrome lub smartfon albo tablet z systemem Android. Do tego Stadia dostępna jest na telewizorach za pośrednictwem przystawki Chromecast, a do kontrolowania swojego awatara można wykorzystywać mysz z klawiaturą lub pada. Google oferuje przy tym swój własny kontroler, który łączy się bezpośrednio z routerem, co niweluje opóźnienia.

Niestety w przypadku iPhone’ów, iPadów i przystawek Apple TV o dostępie do gier w ramach usługi Stadia można zapomnieć, tak samo jak ma to miejsce w przypadku konkurencyjnego xClouda od Microsoftu czy GeForce’a Now. Co prawda Nvidia i dopiero wchodzący na ten rynek Amazon z usługą Luna obchodzą to ograniczenia, oferując swoje usługi w mobilnym Safari, ale Google się na to nie zdecydował (a Chrome na iOS-a i iPadOS-a to tak naprawdę nakładka na przeglądarkę Apple’a).

Jeśli chodzi z kolei o model biznesowy, to Google zastosował w przypadku Stadii podejście hybrydowe.

Użytkownicy mogą opłacać abonament, który poprawia parametry usługi i daje dostęp do gier w rozdzielczości 4K oraz pewien pakiet tytułów na start (w tym np. Destiny 2 wraz z dodatkami i Super Bomberman R). Nie daje on jednak dostępu do wszystkich produkcji, jakich tylko byśmy chcieli. Oprócz tego można kupować pojedyncze produkcje tak jak na innych platformach, z tym zastrzeżeniem, że można je odpalić wyłącznie bezpośrednio z chmury.

Jedną z gier dostępnych w usłudze Google Stadia będzie Cyberpunk 2077. Ta polska produkcja, na którą czekamy od siedmiu lat, ma być dostępna do ogrania w chmurze już w dniu premiery. Co zaś istotne, uruchomi się ona tak jak wszystkie inne gry w ramach Stadii, natychmiastowo — bez potrzeby pobierania dziesiątek gigabajtów. Nie będzie też konieczności czekania na wykonanie aktualizacji itp. W przypadku strumieniowania nie musimy sobie tym zaprzątać głowy.

Polska nie jest przy tym jedynym krajem, w którym Stadia dziś rusza. Streaming dostępny jest od teraz też w Austrii, Czechach, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, a także na Węgrzech i na Słowacji. Dla użytkowników przewidziany został w ramach bonusu na start darmowy miesiąc usługi Stadia Pro, za którą potem będzie się płaciło 39 zł miesięcznie. Google jednocześnie zaznacza, że dostęp udostępniany będzie użytkownikom falami, ale ma to trwać nie dłużej niż 24 godziny.