Teleskop Hubble'a przyłapał samotną czarną dziurę. Nigdy wcześniej się to nie udało

Na podstawie obserwacji tego konkretnego obiektu naukowcy oszacowali, że najbliższa czarna dziura w naszym otoczeniu może się znajdować zaledwie 80 lat świetlnych od nas. To wciąż niemal 40 razy dalej niż najbliższa gwiazda, Proxima Centauri. Z drugiej strony jak weźmiemy pod uwagę, że średnica dysku naszej galaktyki to 100 000 lat świetlnych, do środka galaktyki mamy 27 000 lat świetlnych, to 80 lat świetlnych może się wydać bardzo bliskim sąsiedztwem. Dla porównania Gwiazda Polarna znajduje się 430 lat świetlnych, a gwiazdy tworzące dyszel w asteryzmie Dużego Wozu doskonale widoczne na nocnym niebie znajdują się w odległościach 82-107 lat świetlnych od Ziemi.