Sygnał z Proxima Centauri faktycznie został nadany przez cywilizację. Naszą cywilizację

Z drugiej strony… jeżeli ten sam sygnał zostanie kiedyś odebrany przez mieszkańców innej planety, to dla nich będzie to prawdziwy sygnał wysłany przez obcą cywilizację. To będzie dla nich odkrycie na miarę przewrotu kopernikańskiego. Przez jakiś czas będą oni zafascynowani naszą cywilizacją bardziej niż my sami. Wiem, marne pocieszenie, ale zawsze jakieś. Tymczasem nasi naukowcy szukają dalej, wszak do X razy sztuka.