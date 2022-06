Powyższy rekord na długo jeszcze z nami pozostanie, bowiem następca Hubble’a, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaprojektowano tak, aby jak najdokładniej przyglądać się mniejszemu wycinkowi nieba niż Hubble. Dlatego on skupi się na dokładniejszych obserwacjach pojedynczych obiektów, które naukowcy odnajdą na najnowszym zdjęciu z Hubble’a. Sytuacja może się dopiero zmienić, kiedy do służby wejdą teleskopy takie jak europejski Euclid czy Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Na to jednak będziemy musieli poczekać do lat trzydziestych.