Joswiak, przestań zanudzać, bo się obudzisz z ręką w chińskim nocniku

Jak wynika z kolejnych danych dotyczących sprzedaży smartfonów zarówno w Europie, jak i globalnie, Apple nie ma szans na to, by ze swoją ofertą premium powalczyć z Samsungiem o palmę lidera. Do tego nie jest wykluczone, że za kilka lat zostawią go w tyle tacy rywale jak Oppo, Vivo lub Xiaomi (na dobrej drodze do tego był chiński Huawei, ale jego ekspansję zatrzymał Donald Trump).