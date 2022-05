Dlaczego Samsung nie chwali się tą aplikacją? Expert RAW zapewnia nowy poziom jakości zdjęć

Mimo to bardzo polecam wykorzystanie aplikacji Expert RAW, szczególnie podczas wyjazdów, gdzie mamy okazję fotografować w niezwykłych miejscach. Nie jest to rozwiązanie, którego używałbym na co dzień, ale bardzo cieszy mnie fakt, że w razie potrzeby mogę zrobić smartfonem zdjęcie o zaskakująco wysokiej jakości, mocno wykraczającej ponad to, co znamy ze smartfonów.