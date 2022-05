Tymczasem przywitał nas Ari, który wyglądał jak połączenie Kurta Cobaina i Alexandra Skarsgarda, co - delikatnie mówiąc - nie umknęło uwadze żeńskiej cześć naszej grupy. Ari nie przejmował się tematem pasów bezpieczeństwa. Zamiast tego odpalił na cały regulator "Immigrant Song" zespołu Led Zeppelin (dopiero wtedy dotarło do mnie, że jest to utwór o Islandii) i nie przejmował się wytyczonym szlakiem. Każdy pagórek był okazją do sprawdzenia zawieszenia monster trucka, a każdy stromy zjazd był okazją do śmiechu z pasażerów, którzy nie zapięli pasów i niemalże latali bezwładnie po wnętrzu auta.