Kupił smartfona w popularnym sklepie. Skarbówka poinformowała go o 425 tys. zł długu. Wyjaśnienie

Bestcena.pl ostatnio wróciła i ponownie zamierza klientom wynajmować telefony. Tym razem mówi jednak niemal wprost, że nie jest zwykłym sklepem, a produkty sprzedaje jako usługi. Po dodaniu dowolnego produktu do koszyka sklep dorzuca pozycję „Usługa PaaS (Obowiązkowa)”, która kosztuje 25 zł. To właśnie opcja wynajmu. Bestcena wynajmuje, a nie sprzedaje, więc nie płaci 23 proc. VAT-u. Dlatego może oferować klientom telefony taniej niż konkurencja.



Nie jest jednak jasne, czy zakupiony sprzęt będzie (jak do tej pory) traktowany jako własność klientów, czy będzie należało go zwrócić. Nowa Bestcena sporo mówi o ekologii i informuje, że zamierza w przejrzysty sposób komunikować, co się dzieje dalej z telefonami, które zostaną zwrócone przez klientów po okresie najmu.