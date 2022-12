Bestcena kontaktuje się z klientami: „nadszedł czas zwrotu smartfonów”. Stefan Durina i Beneko ścigają Polaków

W dalszej części korespondencji Stefan Durina zachwala platformę Beneko i wyjaśnia, że gdy klient dokona zwrotu sprzętu, to firma sprawdzi jego stan i jeśli będzie się nadawał do użytku, to sprzeda go ponownie. Czyli Bestcena Beneko ma zamiar handlować teraz, nie tylko udając wynajem, ale również wysyłać klientom używany sprzęt.