Bestcena zmienia nazwę. Uważaj na Beneko Mobile

Ciekawi mnie przy tym, czy któryś z polskich telekomów faktycznie zdecyduje się na współpracę z Bestceną Beneko Mobile, a jeśli tak, to która sieć udostępni swoje stacje bazowe (Stefan Durina mówił, że ma być to Play). Wedle zapewnień firmy to, iż chce stać się MVNO, ma być "usługą dodaną". Pytanie tylko, czy numery nie znikną kiedyś jak kamfora (tak jak strona sklepu sprzedającego wynajmującego telefony).