Chciałbym zakończyć ten tekst pointą, by każdy sam ocenił taką politykę wedle własnego uznania i systemu wartości. Niestety, nie potrafię się powstrzymać. Jest to bowiem wyjątkowo nieładny przykład tak zwanego greenwashingu. Bestcena.pl w ten sposób zasłania się ważnym problemem by tłumaczyć się ze swoich co najmniej kwestionowalnych praktyk handlowych. Ciekawe tylko, czy któryś z klientów otrzyma, w imię ekologii rzecz jasna, produkt wcześniej nabyty wypożyczony przez inną osobę, bez wyraźnej na ten temat informacji. W imię ekologii, rzecz jasna.