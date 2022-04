Nowa oferta PlayStation prezentuje się bardzo ciekawie, choć nie stanowi w pełni odpowiednika Xbox Game Pass. Niektórych rozczarować mogło to, że w PlayStation Plus nie będą pojawiać się gry PlayStation tuż po ich wydaniu, jak to ma miejsce w przypadku gier Xbox Game Studios i Bethesdy w ramach usługi Xbox Game Pass. Nie wszyscy też są zadowoleni ze sposobu, w jaki Sony traktuje stare gry. Część gier dostępnych będzie wyłącznie w ramach streamingu, w tym wszystkie gry z PlayStation 3 - podczas gdy na konsolach Xbox gry ze starszych generacji można kupować poza abonamentem oraz instalować i przetwarzać je lokalnie w pamięci konsoli. To jednak ma szansę się zmienić w przewidywalnej przyszłości.