Sprzęt wyceniono na 14 800 amerykańskich dolarów, czyli ok. 62 tys. zł. Wydajność wynosi 610 MH/s, co przy uwzględnieniu ceny prądu przekłada się mniej więcej na 0,4540 Ethereum dziennie, a to daje nam ok. 18 dol. To oznacza, że sprzęt zwróci się po dwóch latach i czterech miesiącach ciągłej pracy, oczywiście zakładając, że kurs ETC nie spadnie, cena energii nie wzrośnie i do tego sprzęt się nie zepsuje.